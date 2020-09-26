فهاد: “التشريعية” البرلمانية تسعى لتمرير قانون للبدون “عنصري وفوقي”

قال النائب عبدالله فهاد أن اللجنة التشريعية البرلمانية تسعى لتمرير قانون «غير توافقي» بشأن البدون تطفو منه رائحة الفوقية والعنصرية.

وأوضح فهاد أنه حضر اجتماعين في اللجنة التشريعية لمناقشة ⁧‫قانون النواب‬⁩ وقدمت استدراكات قانونية على التعليقات الفنية، موضحاً «اللجنة لم تراعِ تلك التعديلات ورفضت القانون بحجة عدم الدستورية في سعي حثيث لتمرير قانون غير توافقي تطفو منه رائحة الفوقية والعنصرية ومحاولة بائسة على حساب جراحات ⁧‫البدون‬⁩ وآلامهم».

وقال فهاد أن أيادي عبثية تحاول تكريس واقع أثبت فشله، مبيناً «على المخلصين من رجالات الدولة وقوى المجتمع الحية وضع حد لاستنزاف موارد الدولة المهدرة من أجيال ⁧‫البدون‬⁩ وعلى جمعية المحامين الدفاع عن مشروعها والوقوف خلفه ومتابعته فتبديد الأمل وإشاعة اليأس يتزامن مع الخراب والبؤس».