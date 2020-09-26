سوق تقليدية على مساحة 40 ألف متر مربع في مدينة صباح الأحمد السكنية

كشفت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي عن قيام القطاع باصطحاب الشركات المؤهلة للفرصة الاستثمارية S3 بزيارة تفقدية لموقع المشروع في المحور الخدمي لمدينة صباح الأحمد السكنية.

‏‎وشهدت تلك الزيارة اطلاع ممثلي جميع الشركات والتحالفات المؤهلة على موقع المشروع والطرق والخدمات المنفذة عن طريق المؤسسة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالمتطلبات الفنية والشروط والضوابط الخاصة بإدارة المشاريع.

‏‎كما تخلل الزيارة عرض مرئي عن وصف المشروع وموقعه الجغرافي والمناطق المجاورة للمدينة، وما سيحمله من طابع عمراني، تجعل من المدينة مركزا تجاريا وخدميا يثري المنطقة الجنوبية، علاوة على نسب البناء والاستعمالات الخاصة به.

‏‎وتأتي تلك الفرص الاستثمارية التي تطرحها المؤسسة تحقيقا لأهدافها الاقتصادية والتي تعد عنصرا أساسيا من مكونات الخطة التنموية للدولة.

‏‎وأضافت بن ناجي: إن مستندات الشروط المرجعية للمشروع تم تجهيزها وفقا لدراسات الجدوى التفصيلية مع الأخذ بالاعتبار توزيع المخاطر بين الأطراف (القطاع العام والخاص والجهات الممولة للشركة) وذلك لخلق فرص جاذبة تستقطب المستثمرين.

‏‎وبينت أن إجراءات الطرح والتعاقد تمت وفقا للقانون 47 لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

وأضافت انه وبناء على تعليمات وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس وطلب من أهالي المدينة تم إعداد المستندات التعاقدية لطرح فرص استثمارية متنوعة تخدم متطلبات المدينة، كمدرسة خاصة وورشة لصيانة وإصلاح السيارات وعدد 2 أفرع مصرفية في الضاحيتين (B/D) و3 مواقع لمساحات خضراء واستعمالات تجارية في الضواحي (B/C/D) وذلك لسد احتياجات أهالي المدينة من الخدمات اللازمة لاستقطابهم وتسهيل توطينهم في أسرع وقت وبدون شك سيكون للمبادرين العديد من الفرص من خلال تلك الفرص إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

‏‎وشمل الفريق نائب المدير العام لقطاع شؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص هديل بن ناجي والمتحدث الرسمي للمؤسسة م.إبراهيم الناشي والمستشار المالي ناصر الرميح ومدير المشروع م.سيد عباس الموسوي ورئيس قسم التخطيط والدعم الفني م.أحمد الأنصاري، وفريق وحدة علاقات المستثمرين.