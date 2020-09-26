“أمانة المجلس” للنواب: غداً إجراء فحص كورونا لكافة الذين حضروا آخر جلسة

خاطبت الأمانة العامة لمجلس الأمة كافة الأعضاء الذين حضروا آخر جلسة للمجلس من أجل إجراء مسحات لفيروس كورونا غداً يوم الأحد.

وقالت الأمانة العامة للنواب في تعميمها: نظرا لعقد عدة جلسات خاصة خلال هذا الأسبوع للتصويت على عدد من القوانين وكذلك التصويت على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء؛ فسوف يجرى فحص كوفيد 19 لجميع الأعضاء الذين حضروا آخر جلسة غدا يوم الاحد، أما الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسه الاخيره ( عددهم 12 ) بسبب اصابتهم بالفيروس فسوف يتم التنسيق معهم عن طريق وزارة الصحة، وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها لديهم.