الزميل عدنان فرزات في ذمة الله.. و تعزي

انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل الكاتب والروائي والصحافي عدنان فرزات وسيوارى جثمانه الثرى غدا الاثنين في مقبرة الصليبيخات بعد صلاة العصر، تسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

‏وإنا لله وإنا إليه راجعون.