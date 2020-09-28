الغانم يوجه الدعوة لعقد جلسة غدا للنظر في عدد من القوانين

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الدعوة لحضور الجلسة الخاصة التي ستعقد غدا الثلاثاء التي أدرج على جدول أعمالها المداولة الثانية لقانون الإفلاس والمداولة الثانية لقانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم الاثنين أنه أدرجت على جدول أعمال جلسة الغد أيضا قوانين الإدارة العامة للتحقيقات والخطوط الجوية الكويتية والتركيبة السكانية وذوي الإعاقة.

وبين أنه سيوجه غدا الدعوة لحضور الجلسة الخاصة التي ستعقد بعد غد الأربعاء وسيعتمد جدول أعمالها على ما انتهت منه اللجان البرلمانية التي اجتمعت اليوم.

وأشار إلى انتظاره لانتهاء كامل المسحات وإرسال التقارير من وزارة الصحة التي ستحتوي أسماء النواب المسموح لهم وغير المسموح لهم بحضور الجلسة وذلك بسبب الاجراءات الصحية البروتوكولية المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).