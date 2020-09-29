الكشف عن صور مسربة من هواتف آيفون الأربعة

بعد تأجيلها الإعلان عن هواتف آيفون في مؤتمرها السنوي، الذي أقيم منتصف سبتمبر الجاري، لا تزال التسريبات تطارد شركة آبل الأميركية فيما يتعلق بهواتفها الشهيرة المزمع إصدارها قريبا.

وكشفت التسريبات الجديد صور الهواتف الـ4 الجديدة، مما شكل مفاجأة كبيرة لدى المتابعين، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وفق «الحرة».

واستعرض اليوتيوبر الشهير فيليب كوروي هواتف آيفون الجديدة ومواصفاتها الكاملة، إضافة إلى أبرز الفروقات بينها. يقول كوروي: «إن هاتف آيفون 12 ماكس برو بمقاس 6.7 بوصات سيعتبر رائدا هذا العام»، وأضاف خلال فيديو نشره على موقع يوتيوب: «كان آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس متشابهين، لكن النسخة الجديدة من الهاتفين أكثر تميزا». وأشارت التسريبات إلى أن سعر الآيفون 12 برو ماكس ذي التصميم القوي سيبدأ من 1199 دولاراً.

وأكد موقع ماشابل في وقت سابق أن إحدى مفاجآت «آبل» هذا العام هو هاتف آيفون 12 ميني، وهو أصغر هاتف بين جميع هواتف آبل، بينما سيطلق على الهواتف الثلاثة الأخرى: آيفون 12 وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس، ويرجح أن تعلن آبل رسميا عن أجهزة الهاتف الجديدة في 13 أكتوبر المقبل، ليتم طرح الجهاز في الأسواق في نوفمبر.

وستميز الرقاقة الجديدة هواتف آيفون 12، بالطريقة ذاتها التي ميزت بها رقاقة «إيه 12» إصدارات عام 2018، مثل إكس آر وإكس إس.

وقالت «آبل» خلال الحدث إن الرقاقة الجديدة ستكون أسرع بنسبة 40 في المئة من «إيه 12»، وسيزيد أداء وحدة معالجة الرسومات GPU بنسبة 30 في المئة.

ويتكون آيفون 12 ميني من شاشة 5.4 بوصات، بينما يبلغ حجم «آيفون 12» 6.1 بوصات، وآيفون 12 برو وآيفون برو ماكس 6.7 بوصات، وجميعها بشاشات من نوع «أوليد».

ومن المقرر أن تدعم الهواتف الأربعة شبكة الجيل الخامس 5G، وبمعدل تحديث 120 هرتز، كما يحتوي على شريحة A14 الجديدة.