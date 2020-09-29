نعى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء بمزيد من الحزن والأسى وفاة “زعيم عربي نادر” هو سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

واستذكر أبو الغيط فى بيان له “الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل العظيم ومواقفه المشرفة في خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة وتمسكه المستمر بالحوار كنهج لحل المشكلات المستعصية”. وأعرب أبوالغيط عن خالص العزاء لسمو ولي العهد وقيادات دولة الكويت والشعب الكويتي مؤكدا أن ذكرى سمو الشيخ صباح الأحمد ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم العربي.

وأضاف أن احتفاء العالم بالراحل العظيم ومنحه لقب “أمير الإنسانية” كان فخرا للعرب جميعا داعيا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت ولأمته العربية على اتساعها.

ووجه الأمين العام بتنكيس العلم على مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الراحل الكبير.