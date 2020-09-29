اصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب اليوم الثلاثاء مذكرة رسمية أعلن فيها الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على رحيل سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

ودعت المذكرة لتنكيس الأعلام وتعديل برامج محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع حالة الحداد.

وقال دياب في بيان “يشكل رحيل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خسارة كبيرة لدولة الكويت وشعبها الشقيق وللبنان والعالم العربي والعالم”.

واضاف “لقد كان الراحل الكبير رجل حكمة وحوار وتواصل وعنوان توافق جمع العالم العربي وإني باسمي الشخصي وباسم لينان انعي رجلا كبيرا يحتل مكانة خاصة في قلوب اللبنانيين”.