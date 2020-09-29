وفيات يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

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29 سبتمبر، 2020
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روسيا 2018
ليفربول يضرب آرسنال بثلاثية
منذ 21 ساعة
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رسميا.. مانشستر سيتي يضم صخرة دفاع البرتغال
منذ يوم واحد
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جواو فيليكس يتغنى بسواريز بعد سداسية غرناطة
منذ يومين
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بعد 9 أشهر دون هزيمة.. بايرن ميونيخ يسقط برباعية “مذلة”
منذ يومين
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اقتصاد
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5ر121 نقطة
منذ 7 ساعات
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“أوابك”: جائحة كورونا تسببت بصدمة كبيرة وفريدة من نوعها للاقتصاد العالمي
منذ أسبوع واحد
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بنك الائتمان الكويتي: 60 مليون دينار القروض التي صرفها البنك اثناء جائحة كورونا
منذ أسبوع واحد
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“شمال الزور” توافق على توزيع 25 فلسا للسهم على المساهمين عن 2019
منذ أسبوعين
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رياضة
روسيا 2018
ليفربول يضرب آرسنال بثلاثية
منذ 21 ساعة
أضف تعليق
رسميا.. مانشستر سيتي يضم صخرة دفاع البرتغال
منذ يوم واحد
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جواو فيليكس يتغنى بسواريز بعد سداسية غرناطة
منذ يومين
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بعد 9 أشهر دون هزيمة.. بايرن ميونيخ يسقط برباعية “مذلة”
منذ يومين
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اقتصاد
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5ر121 نقطة
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
“أوابك”: جائحة كورونا تسببت بصدمة كبيرة وفريدة من نوعها للاقتصاد العالمي
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بنك الائتمان الكويتي: 60 مليون دينار القروض التي صرفها البنك اثناء جائحة كورونا
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“شمال الزور” توافق على توزيع 25 فلسا للسهم على المساهمين عن 2019
منذ أسبوعين
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الرأي
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أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ليفربول يضرب آرسنال بثلاثية
منذ 21 ساعة
أضف تعليق
رسميا.. مانشستر سيتي يضم صخرة دفاع البرتغال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
جواو فيليكس يتغنى بسواريز بعد سداسية غرناطة
منذ يومين
أضف تعليق
بعد 9 أشهر دون هزيمة.. بايرن ميونيخ يسقط برباعية “مذلة”
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5ر121 نقطة
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
“أوابك”: جائحة كورونا تسببت بصدمة كبيرة وفريدة من نوعها للاقتصاد العالمي
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بنك الائتمان الكويتي: 60 مليون دينار القروض التي صرفها البنك اثناء جائحة كورونا
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“شمال الزور” توافق على توزيع 25 فلسا للسهم على المساهمين عن 2019
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
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حوارات
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” هات اذنك “
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خادم الحرمين وولي العهد السعودي يعزيان بوفاة صاحب السمو امير البلاد
منذ 11 دقيقة
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الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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مجلس الأمة يوافق بالمداولتين على الاقتراح بقانون بشأن الخطوط الكويتية
منذ 7 ساعات
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بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5ر121 نقطة
منذ 7 ساعات
الوفيات
وفيات يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
منذ 5 دقائق
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