وفيات يوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020

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30 سبتمبر، 2020
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ليفربول يضرب آرسنال بثلاثية
منذ يومين
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رسميا.. مانشستر سيتي يضم صخرة دفاع البرتغال
منذ يومين
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جواو فيليكس يتغنى بسواريز بعد سداسية غرناطة
منذ 3 أيام
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بعد 9 أشهر دون هزيمة.. بايرن ميونيخ يسقط برباعية “مذلة”
منذ 3 أيام
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اقتصاد
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منذ يوم واحد
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“أوابك”: جائحة كورونا تسببت بصدمة كبيرة وفريدة من نوعها للاقتصاد العالمي
منذ أسبوع واحد
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بنك الائتمان الكويتي: 60 مليون دينار القروض التي صرفها البنك اثناء جائحة كورونا
منذ أسبوعين
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“شمال الزور” توافق على توزيع 25 فلسا للسهم على المساهمين عن 2019
منذ أسبوعين
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رياضة
روسيا 2018
ليفربول يضرب آرسنال بثلاثية
منذ يومين
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رسميا.. مانشستر سيتي يضم صخرة دفاع البرتغال
منذ يومين
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جواو فيليكس يتغنى بسواريز بعد سداسية غرناطة
منذ 3 أيام
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بعد 9 أشهر دون هزيمة.. بايرن ميونيخ يسقط برباعية “مذلة”
منذ 3 أيام
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اقتصاد
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5ر121 نقطة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“أوابك”: جائحة كورونا تسببت بصدمة كبيرة وفريدة من نوعها للاقتصاد العالمي
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بنك الائتمان الكويتي: 60 مليون دينار القروض التي صرفها البنك اثناء جائحة كورونا
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“شمال الزور” توافق على توزيع 25 فلسا للسهم على المساهمين عن 2019
منذ أسبوعين
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الرأي
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سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
ليفربول يضرب آرسنال بثلاثية
منذ يومين
أضف تعليق
رسميا.. مانشستر سيتي يضم صخرة دفاع البرتغال
منذ يومين
أضف تعليق
جواو فيليكس يتغنى بسواريز بعد سداسية غرناطة
منذ 3 أيام
أضف تعليق
بعد 9 أشهر دون هزيمة.. بايرن ميونيخ يسقط برباعية “مذلة”
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5ر121 نقطة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“أوابك”: جائحة كورونا تسببت بصدمة كبيرة وفريدة من نوعها للاقتصاد العالمي
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بنك الائتمان الكويتي: 60 مليون دينار القروض التي صرفها البنك اثناء جائحة كورونا
منذ أسبوعين
أضف تعليق
“شمال الزور” توافق على توزيع 25 فلسا للسهم على المساهمين عن 2019
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
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سبر ميديا
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منذ يوم واحد
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منذ يوم واحد
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وفيات يوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020
منذ 33 دقيقة
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