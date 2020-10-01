أكدت جامعة الدول العربية ضرورة إيلاء اهتمام خاص بفئة كبار السن وإعطائهم أولوية متقدمة في الوصول إلى المعلومات الصحيحة ومدهم بكافة الأدوات التي تقيهم في ظل جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19 ). جاء ذلك في بيان للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن والذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام وذلك بناء على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 ديسمبر 1990. وقالت أبو غزالة ان احتفال هذا العام له خصوصية كبيرة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي فرضتها دول العالم بما فيها الدول العربية لاحتواء جائحة (كورونا). وأعربت عن أملها في انتهاء الجائحة مؤكدة على مواصلة الجامعة العربية جهودها لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية في الدول العربية ودول العالم. وأشارت أبو غزالة الى ان القطاع الاجتماعي بالجامعة العربية يقوم بتحديث الاستراتيجية العربية لكبار السن التي أقرتها القمة العربية في تونس (مارس2019) لتتماشى مع ضمان حياة صحية وكريمة لفئة كبار السن خلال فترات الأمراض والأوبئة.