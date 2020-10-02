الديوان يؤكد لمحمد هايف : توظيف الشباب خلال الصيف مطبق فعلياً

ردا على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد هايف بشأن قيام ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والخاصة بتوظيف الشباب والطلاب خلال فصل الصيف على بند المكافأة أكد الديوان أن هذا الاقتراح مطبق بالفعل.

وقال الديوان في رده على الاقتراح الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001 بشأن ضوابط تشغيل طلبة جامعة الكويت والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يجيز عمل الطلاب في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وفقا للضوابط الواردة بالقرار، وعلى هذا الاساس فإن النظم الحالية المعمول بها تستجيب للاقتراح برغبة المشار اليه.

وكانت لجنة تنمية الموارد البشرية أحالت الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد هايف ونصه الاتي: قيام ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والخاصة بتوظيف الشباب والطلاب خلال فصل الصيف على بند المكافأة، وقالت فيه: أحال رئيس مجلس الامة الى اللجنة بتاريخ 16/4/2019م الاقتراح برغبة المشار اليه لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس علما بأن الاقتراح برغبة تم تبنيه من قبل هايف بعد خلو مقعد النائب السابق وليد الطبطبائي ونظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27/6/2019، وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح برغبة وذلك باجماع اراء أعضائها الحاضرين.

وعزت الاقتراح الى معاناة كثير من الشباب الكويتيين في فصل الصيف من الفراغ وعدم استغلال الطاقات الكامنة، والحرص على الاستفادة من قدراتهم واستغلال اوقاتهم بما يفيد وإبعادهم عن التسكع والانخراط في امور طائشة لا تحمد عقباها.