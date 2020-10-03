إصابة ماني بكورونا

أعلن ليفربول، اليوم الجمعة، إصابة نجمه السنغالي ساديو ماني، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر حامل لقب البريميرليج بيانًا، عبر موقعه الرسمي، قال فيه: “أثبت اختبار ساديو ماني إصابته بفيروس كورونا، وهو يخضع حاليًا للعزل الذاتي وفقًا للإرشادات اللازمة”.

وأضاف البيان: “هناك أعراض خفيفة ظهرت على ماني، لكنه يشعر بصحة جيدة، وسيعزل نفسه حتى انتهاء الفترة الزمنية المطلوبة”.

وماني هو ثاني لاعب من ليفربول، يتعرض للإصابة بالفيروس التاجي هذا الأسبوع، بعد الإسباني تياجو ألكانتارا.

وبات في حكم المؤكد، غياب أسد التيرانجا عن مواجهة أستون فيلا، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة للبريميرليج.