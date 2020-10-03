النصر يخسر أمام بيرسبوليس بركلات الترجيح ويودع دوري الأبطال

خسر فريق النصر السعودي أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح 3_5 بعد التعادل الإيجابي 1_1 بالوقتين الأصلي والإضافي، مساء اليوم السبت على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا 2020.

وسجل هدف النصر نجمه وهدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء بالدقيقة 36، فيما أحرز هدف بيرسبوليس مهدي عبدي بضربة رأسية بالدقيقة 42.

ليتأهل الفريق الإيراني على حساب النصر السعودي للمباراة النهائية للبطولة الأسيوية التي ستقام من مباراة واحدة على أرضه ووسط جماهيره في 19 ديسمبر المقبل، بإنتظار المتأهل من شرق القارة.

الشوط الأول:

دخل النصر بتركيز كبير وضغط عالي، وحاول احداث الخطورة الهجومية بحثا عن تسجيل هدفا مبكرا بمرمى بيرسبوليس.

ووضح التنظيم الكبير من قبل الفريق الإيراني، واللعب على الهجمات المرتدة السريعة، وسط حذر من الفريقين.

وطالب عبدالفتاح عسيري الحصول على ركلة جزاء بعد اعاقته من قبل لاعب بيرسبوليس داخل المنطقة ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب ولم يحتسب شيء، بالدقيقة 19.

وشهدت الدقيقة 23، هجمة خطيرة لبيرسبوليس بعدما تابع اللاعب حسين كنعاني عرضية زميله داخل منطقة الجزاء بضربة رأسية قوية ولكن المدافع النصراوي أبعدها خارج منطقة الخطورة.

واستمرت التحركات الجيدة والخطورة الإيرانية على مرمى النصر، ولكن الدفاع كان في الموعد، ليظل التعادل السلبي قائما.

وحاول حمدالله استغلال عرضية سلطان الغنام بضربة رأسية داخل منطقة الجزاء ولكنها علت المرمى الإيراني.

مرت 30 دقيقة من عمر المباراة، ومازال التعادل السلبي بين فريقي النصر وبيرسبوليس الإيراني.

واستخدم النصر سلاح التسديد عبر عبدالفتاح عسيري والصليهم، ولكنهما افتقدا الدقة المنتظرة.

واستخدم خالد الغنام مهارته الكبيرة بعد جملة جميلة بدأت من جونزالو مارتينيز ووصلت لعسيري الذي مر ولعب عرضية متقنة للغنام، وتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من بشار رسن، وانبري لها عبدالرزاق حمدالله ووضعها بمهارة كبيرة ( طريقة بانينكا) بالشباك الإيرانية، معلنا تقدم النصر بهدف بالدقيقة 36، ورافعا رصيده التهديفي بالبطولة إلى 7 أهداف في الصدارة.

ونجح فريق بيرسبوليس في تعديل النتيجة بالدقيقة 42، بهدف عبر مهدي عبدي الخالي من الرقابة الدفاعية بضربة رأسية على يمين الحارس براد جونز بعد عرضية متقنة من بشار رسن، وسط اعتراضات نصراوية لوجود خطأ للاعب عوض خميس قبل لعب العرضية من رسن.

وحاول الفريق النصراوي، إضافة هدف ثاني بالدقائق المتبقية ولكنه لم يستطع في ظل التنظيم الدفاعي الإيراني الجيد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1_1.

الشوط الثاني:

أجرى المدرب النصراوي روي فيتوريا، تبديل أول بالزج باللاعب أيمن يحيى واستبدال خالد الغنام.

وأطلق عبدالرزاق حمدالله تسديدة رائعة بيمناه من ضربة حرة مباشرة ولكنها ارتطمت بالعارضة، ليضيع هدف ثاني للنصر.

وتواصلت المحاولات الهجومية النصراوية، ولكن غابت اللمسة الأخيرة الدقيقة أمام المرمى الإيراني.

واطلق أحمد نورالله تسديدة قوية ولكنها مرت بعيدة عن المرمى النصراوي، واستمرت الخطورة بعرضية خطيرة تابعها اللاعب الإيراني بضربة مقصية مباشرة ولكن المدافع النصراوي كان الموعد.

وبدا الفريق الإيراني جاهزا وأعلى من الناحية البدنية ومنظما دفاعيا، وسيطر على الكرة وحاول احداث خطورة على المرمى وتسجيل هدف ثاني، ولكن يقظة الدفاع والحارس جونز حالت دون تحقيق ذلك.

وأجرى فيتوريا تبديلا اضطراريا بخروج الظهير الأيمن سلطام الغنام للإصابة، وادخل بديلا عنه أسامة الخلف، بالدقيقة 70.

وكاد عبدالرزاق حمدالله يسجل هدف ثاني بعد متابعة لعرضية من الجانب الأيمن بعدما استلمها بالصدر واطلق تسديدة قوية ولكن مرت على يسار الحارس الإيراني.

وتواصلت الخطورة النصراوية عبر حمدالله بمتابعة بضربة رأسية لكرة من ضربة حرة غير مباشرة نفذها جونزالو مارتينيز، ولكن كرة المغربي مرت بمحاذاة القائم الأيمن بالدقيقة 76.

وسنحت فرصة سانحة للتهديف للنصر بالدقيقة 82، بعدما مرر عبدالفتاح عسيري لجونزالو مارتينيز الذي سدد بيسراه كرة أرضية زاحفة بجوار القائم الأيسر، ليضيع هدف نصراوي ثاني.

وزج المدرب فيتوريا باللاعب مختار علي واستبدل عبدالله الخيبري بالدقيقة 89.

وحاول بيرسبوليس خطف هدف بالثواني الأخيرة لولا تدخل مايكون وابعاده الكرة عن منطقة الخطورة، ليحسم التعادل الإيجابي 1_1 الوقت الأصلي، ويتم اللجوء لشوطين إضافيين لتحديد الفائز.

الشوط الأول الإضافي:

ضغط فريق النصر بشكل هجومي كبير، وكاد أيمن يحيى يسجل هدف ثاني بتسديدة قوية ولكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس الإيراني.

وبدا النصر أقوى وأفضل من جميع النواحي، وأقرب للتسجيل بالمرمى الإيراني.

وبالدقيقة 97، أجرى المدرب النصراوي تبديلا اضطراريا بخروج عبدالفتاح عسيري للإصابة ودخول عبدالرحمن الدوسري.

واشهر الحكم، البطاقة الصفراء الثانية والطرد في وجه لاعب بيرسبوليس احسان بهلوان بعد تدخل قوي للغاية على عبدالرحمن الدوسري بالدقيقة 104، ليلعب الفريق الإيراني بقية الدقائق بعشرة لاعبين فقط.

وبالدقيقة الأخيرة، اطلق لاعب النصر تسديدة يسارية قوية ولكن الحارس الإيراني أبعدها ببراعة، ليظل التعادل الإيجابي قائما بهدف لمثله.

الشوط الثاني الإضافي:

رغم النقص العددي، حضر الهجوم الإيراني القوي ولكن الدفاع بقيادة مايكون أبعد الخطورة ببسالة شديدة.

وحاول النصراويين تسجيل هدف ثاني ولكن غلب التسرع على لاعبيه وتحديدا جونزالو مارتينيز.

ووسط دفاع صلب من بيرسبوليس، فشل حمدالله ورفاقه في الوصول للهدف الثاني، لينتهي الشوط الثاني الإضافي بالتعادل 1_1، وتصبح ركلات الترجيح حاسمة.

وفي ركلات الترجيح، حسمها بيرسبوليس على حساب النصر السعودي بنتيجة 5_3، وسط اهدار مايكون ركلته وتألق الحارس حامد لاك، وتأهل الفريق الإيراني للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا.