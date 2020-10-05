استبدال اسم الإدارة العامة للإطفاء بـ قوة الإطفاء العام ابتداء من يوم غد الثلاثاء

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في بيان لها اليوم الاثنين تم تعميمه على جميع وسائل الإعلام الكويتية، أنه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020 ستصبح ( قوة الإطفاء العام ) محل ( الإدارة العامة للإطفاء ) بموجب القانون رقم { 13 لسنة 2020 } والخاص بإنشاء قوة الإطفاء العام وهي قوة نظامية يتولى قيادتها ( رئيس قوة الإطفاء العام ) برتبة فريق على الأقل. وأوضحت الإدارة ان قانون قوة الإطفاء العام نشر في الجريدة الرسمية – الكويت اليوم بتاريخ 6/ 9 / 2020.

وأضافت الإدارة ان القانون الجديد يحقق نقلة نوعية في تطوير العمل بسلك الإطفاء لما له من مميزات تساهم بتحقيق الأمن المجتمعي للحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال سن العديد من الجزاءات التي تحقق سلامة المجتمع من خطر الحرائق والكوارث بأنواعها عن طريق كوادر بشرية متخصصة في التعامل مع الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى.

واختتمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بيانها بأن هناك حملات توعوية مكثفة سوف تبدأ من يوم غد حول مواد القانون الجديد والتي روعي عند سنها ان يكون جميع أفراد المجتمع شركاء بتطبيق اجراءات الأمن والسلامة لتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى لها قوة الإطفاء العام لتحقيق الوقاية وسلامة المجتمع.