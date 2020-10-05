وزير التربية يصدر قرارا بشأن لائحة سياسات وضوابط التعليم عن بعد

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي، قرارا بشأن لائحة سياسات وضوابط التعليم عن بعد والعمل على تطبيقها اعتبارا من بداية العام الدراسي الحالي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن الفصل الأول في اللائحة يتضمن عددا من التعريفات والمصطلحات الخاصة بالتعليم عن بعد والتعليم المتزامن وغير المتزامن والفصول الافتراضية والمنصة التعليمية ووسائل التقييم والمواد التعليمية.

وأضافت الوزارة أن الفصل الثاني في اللائحة يستعرض نطاق سريان نظام التعليم عن بعد موضوعيا وزمنيا في حين يتناول الفصل الثالث الدعم الفني ودليل الاستخدام.

وذكرت أن الفصل الرابع يتطرق الى مهام ودور وزارة التربية في دمج التعليم الإلكتروني وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات وضمان كفاءة التجهيزات المخصصة للتعليم وتوفير الطاقم الفني للصيانة والتشغيل التجريبي للمنصات التعليمية وغيرها.

وأوضحت الوزارة أن الفصل الخامس يتناول واجبات أعضاء الهيئة التعليمية في حين يتناول الفصل السادس واجبات المتعلم فيما يتناول الفصل السابع حماية خصوصية المتعلم.

وافادت أن الفصل الثامن يتناول الاختبارات ووسائل التقييم كما يتناول الفصل التاسع ضوابط تقييم المتعلم فيما يتناول الفصل العاشر تقييم عملية التعليم عن بعد ومؤشرات قياس الأداء.