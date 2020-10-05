سمو أمير البلاد يشكر كبار المسؤولين والشيوخ والمواطنين والمقيمين على تعزيتهم بوفاة الأمير الراحل

أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وللشيوخ ولمعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء والسادة أعضاء مجلس الأمة وإلى إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة وإلى رؤساء الصحف المحلية والقنوات الإعلامية الرسمية والمحلية ومختلف وسائل الإعلام وإلى القائمين على مؤسسات المجتمع المدني وإلى رؤساء الجمعيات واللجان الخيرية عن خالص الشكر على ما أعربوا عنه من خالص التعازي والمواساة وصادق الدعاء بوفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه عبر مختلف وسائل الإتصال مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة وعمق أواصر المحبة والمودة التي تحيط بالجميع والتي أبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي الوفي وأصالته متمنيا سموه رعاه الله للجميع موفور الصحة ودوام العافية.

سمو أمير البلاد يشكر قادة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والوكالات الدولية والإقليمية على تعزيتهم بوفاة الأمير الراحل

يتقدم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بخالص شكره ووافر تقديره إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة رؤساء الدول العربية الشقيقة وزعماء دول العالم الصديقة وإلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإلى مدير منظمة الصحة العالمية وإلى مدير برنامج الأمم المتحدة الغذاء العالمي (الفاو) وإلى المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وإلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) وإلى مدير منظمة الأمم المتحدة الإنمائي وإلى كافة رؤساء المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وإلى رؤساء المؤسسات والجمعيات الخيرية خارج البلاد وإلى رؤساء المنظمات غير الحكومية (0.N.G) على ما أعربوا عنه من خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سواء بالحضور وتقديم واجب العزاء أو عبر رسائل التعزية أو الاتصالات الهاتفية مثمنا سموه حفظه الله ورعاه عاليا هذه المبادرات الكريمة والأخوية المجسدة لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت وكافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكافة المنظمات والوكالات الدولية والإقليمية ومتمنيا سموه رعاه الله للجميع دوام الصحة وموفور العافية