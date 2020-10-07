إحالة 12 مستهترا و6 أحداث إلى محكمة المرور

شن قطاع المرور يوم امس حملة موسعة استهدفت المستهترين والمتجاوزين لقانون المرور وخلصت الحملة التي جاءت تحت إشراف ومتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ عن تحرير 664 مخالفة مرورية وضبط 12 مستهترا وإحالتهم الى نظارة المرور، كمــا جرى ضبط 6 أحداث لقيـــــادة مركبـــات دون رخص سوق وإحالتهم الى محكمـــة المرور.

يشار إلى أن المخالفات المحرره بواقع ٢٠١ مخالفة استخدام الهاتف اثناء القيادة و١٨٢ عدم ربط حزام الامان و١٣٩ مخالفة للشاحنات و٧٩ مخالفة سرعة فوق المعدل.