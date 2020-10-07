 مجلس الأمة يعقد جلستين خاصتين اليوم لتأبين سمو الأمير الراحل وإقرار عدد من القوانين

يعقد مجلس الأمة جلستين خاصتين اليوم الأربعاء استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ستخصص الجلسة الأولى لتأبين حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وسيخصص المجلس جلسته الثانية التي تعقد في الواحدة ظهرا للنظر في جدول أعمالها المشتمل على عدد من القوانين والتقارير وهي كما يلي:

البند الأول: 1- التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة، مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا لحكم المادتين ۹۸ و۱۸۱ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

البند الثاني:1- التصويت على الطلب المقدم من بعض الأعضاء في جلسة يوم ۲۲ من سبتمبر سنة ۲۰۲۰م بعدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء.

البند الثالث، طلبات رفع الحصانة:

1- التقرير الثامن والأربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو/ محمد براك المطير في القضية رقم (40/2019) حصر نيابة الأموال العامة.

٢- التقرير الثالث والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو راكان يوسف النصف في القضية رقم (1051/2020) حصر نيابة الإعلام – 924/2020 جنح مباحث.

البند الرابع، تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:

１- التقرير الثاني عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (۱۲) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية المجلس الأمة

2- التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن التالي:

1- الاقتراح بقانون بشأن مزاولة المهن الطبية وحقوق المريض. (المحال بصفة الاستعجال)

٢- الاقتراحات بقوانين بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم (۲۵) لسنة ۱۹۸۱ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما. (وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين).

٣- الاقتراحان بقانونين في شأن حقوق المريض. (المحال أحدهما بصفة الاستعجال)

4 المشروع بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وتنظيم حقوق المرضى والمنشآت الصحية

٣- التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فايروس كورونا.

4- التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:

1- الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۷ في شأن حماية المنافسة.

٢- المشروع بقانون في شأن حماية المنافسة.