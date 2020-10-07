أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 475 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 108743 حالة في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 639 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 115 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و105 حالة في منطقة حولي الصحية و89 حالة في منطقة الفروانية الصحية و83 حالة في منطقة الجهراء الصحية و83 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7328 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4083 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 768691 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 597 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 100776 حالة.