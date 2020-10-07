رئاسة الحرمين: لا إصابات بكورونا بين المعتمرين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين.

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وقال متحدث باسم شؤون الحرمين إن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسية، وهي محور الوقاية، والتطهير والتفويج والتوعية.

من جهتها، أشادت منظمة التعاون الإسلامي على تويتر بنجاح تطبيق المرحلة الأولى من العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وثمن الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين بتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد التي أكدت على أن تكون عودة العمرة وفق إجراءات احترازية ووقائية لتوفير أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام.

إلى ذلك، بدأ منتصف ليل السبت الأحد الماضي زوار المسجد الحرام يصلون لأداء مناسك العمرة، وفق الإجراءات الاحترازية وتدابير وقائية مشددة، لتفتح أبواب المسجد الحرام تدريجياً، بحسب الخطة التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية.