اعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي اليوم الاربعاء انه لا توجد اعراض لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) على جسد الرئيس الامريكي دونالد ترامب منذ اكثر من 24 ساعة.

وقال الطبيب كونلي في مذكرة له ان الرئيس ترامب لم يستخدم الاكسجين الاضافي منذ ان كان في المستشفى.

واوضح ان فحوصات الرئيس ترامب البدنية تظهر ان مؤشراته الحيوية لا تزال مستقرة وضمن المستويات الطبيعية.

وغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسشتفى (والتر ريد) العسكري أمس الاول الاثنين بعد ثلاثة أيام من دخوله إثر إصابته بفيروس (كورونا) معلنا العودة لحملته الانتخابية.