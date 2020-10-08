أدى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس عملا بالمادة (63) من الدستور والمادة (7) من قانون توارث الإمارة وذلك بعد مبايعة سموه من أعضاء مجلس الأمة.

وقال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أثناء أدائه اليمين الدستورية: “أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه وأن أكون مخلصا للأمير”.

واستنادا إلى المادة (63) من الدستور يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة وأن أكون مخلصا للأمير.

أما المادة (60) من الدستور التي جاء ذكرها في المادة سالفة الذكر فقضت بأن “يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.

وكان مجلس الأمة بايع بالإجماع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في وقت سابق من جلسته الخاصة.

وسبق ذلك تصريح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أمس الأربعاء أن أسرة آل صباح قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.