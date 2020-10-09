غلاف التايم: هل يتحول البيت الأبيض إلى بؤرة انتشار كورونا في واشنطن؟

قالت مجلة التايم الأمريكية إن أعداد مُصابي مرض كوفيد-19الذي يسببه فيروس كورونا المُستجد في البيت الأبيض يفوق إجمالي أعداد الإصابات بالمرض الذي سجلته نيلوزيلندا الأسبوع الماضي.

خصصت المجلة غلاف عددها الجديد لتسليط الضوء على ارتفاع أعداد المُصابين بكورونا في البيت الأبيض، عقب إصابة ترامب، واحتجازه عدة أيام في مستشفى والتر ريد العسكري الطبي، قبل عودته إلى المكتب البيضاوي مُجددًا ليستأنف مهامه.

ومن المحتمل أن تكون عدوى كوفيد-19 انتقلت إلى ترامب وزوجته ميلانيا بعد مخالطته لمستشارته هوب هيكس، والتي كانت برفقته خلال المناظرة الأولى مع منافسه الديمقراطي جون بايدن، ورافقته في حشد انتخابي، وظهرت وهي تجلس إلى جانبه دون ارتداء قناع واقٍ (كمامة).

وثبتت إصابة ثلاثة من كبار مساعدي ميلانيا ترامب، وثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

وحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن كايلي ماكناني المتحدثة باسم البيت الأبيض أصيبت أيضًا بالمرض، قالت وسائل إعلام أمريكية إن اثنين من مساعدي السكرتير الصحفي جاءت نتيجتيهما إيجابية.

وكذلك رئيس مكتب الأمن بالبيت الأبيض، علاوة على المستشارة السابقة للرئيس كيليان كونواي، وكريس كريستي، الذي يساعد في تقديم استشارات بشأن استعدادات المناظرات.

وأعلن البيت الأبيض إصابة ستيف ميللر، كاتب خطابات ترامب ومستشار السياسة بفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة زوجته كاتي ميلر، مدير الاتصالات لنائب الرئيس مايك بنس، والتي اُصيبت بالفيروس هذا الربيع وعادت إلى العمل في مايو الماضي، بعدما جاءت نتيجة الاختبارات الخاصة بها سلبية.

يُذكر أن هناك أكثر من 7.4 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، وقد قتل الفيروس ما يقرب من 210 آلاف أمريكي، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.