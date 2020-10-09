اعلنت وزارة الداخلية الكويتية قيام الادارة العامة لخفر السواحل بضبط 11 قارب صيد و58 صيادا لمخالفتهم قانون حماية البيئة بعد رصدهم من خلال المنظومة الرادارية.

وذكرت الوزارة في بيان للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الجمعة ان هذه العملية تمت بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة.

وافادت ان القوارب المضبوطة كانت تقوم بالصيد في المياه الاقليمية باستخدام شباك الجر الخلفي غير القانوني بمسافة ميل ونصف من السواحل الكويتية بما يخالف المادة (100) من قانون حماية البيئة (42/2014|) وتعديلاته.

واوضحت انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة نحو 8 اطنان ونصف طن من السمك والروبيان تم تسليمها لهيئة (الزراعة) فيما تم تسليم الشباك لبلدية الكويت مبينة ان الهيئة العامة للبيئة قامت بتحرير 11 مخالفة.