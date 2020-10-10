أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية إلغاء المناظرة الرئاسية الثانية بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن والتي كانت مقررة في 15 أكتوبر الجاري.

وقالت اللجنة في بيان مساء أمس الجمعة إنها سوف تركز اهتمامها على التحضير للمناظرة الرئاسية النهائية والمقررة في 22 الجاري.

وكانت اللجنة أعلنت يوم الخميس الماضي أن المناظرة المرتقبة في 15 الجاري سوف تجرى عن بعد في إجراء احترازي عقب إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

ورد الرئيس ترامب على إعلان اللجنة بالقول إن عقد المناظرة الرئاسية عن بعد أمر “غير مقبول.. لن أشارك في مناظرة افتراضية ولن أضيع وقتي فيها فليس هكذا تكون المناظرات”.

وأجريت المناظرة الرئاسية الأولى بين مرشحي الرئاسة في 29 سبتمبر المنصرم وبحثت اختيار قاضية جديدة للمحكمة العليا بعد وفاة القاضية روث غينسبورغ وملف الرعاية الصحية والتصدي لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وقضايا الاقتصاد والتوترات العرقية الناجمة عن حوادث قتل الشرطة لأمريكيين من أصول إفريقية.