أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 492 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 110568 حالة في حين تم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 655 حالة.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 134 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و110 حالات في منطقة الفروانية الصحية و97 حالة في منطقة حولي الصحية و87 حالة في منطقة العاصمة الصحية و64 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7191 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2805 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 779538 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 698 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 102722 حالة.