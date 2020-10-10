أعلنت الامارات اليوم السبت تسجيل 1129 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي نقلته وكالة انباء الامارات (وام) ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك الى 105133 حالة اصابة.

وقال البيان انه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب تداعيات الفيروس ليبلغ اجمالي الوفيات في الدولة 443 حالة.

واضاف انه في المقابل تم تسجيل 1070 حالة شفاء جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 95973 حالة.

واشار الى ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 136 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي مؤكدا ان حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.