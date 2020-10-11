أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم السبت السماح بعودة حضور الجماهير إلى الملاعب اعتبارا من السبت المقبل.

وقال الاتحاد في بيان انه سيسمح للأندية باستخدام الأماكن المغلقة بسعة 50 في المئة على ان تبقى جميع أجزاء الملاعب الأخرى مغلقة أمام الجماهير في الوقت الراهن.

وأضاف البيان ان القرار سيسري على جميع مباريات الدوري التركي الممتاز وبطولة كأس البلاد (زراعت) ودوري الدرجات الأدنى.

وانطلق الدوري التركي للموسم الحالي في 11 سبتمبر الماضي بدون جماهير كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأعلنت أندية تلعب في دوري الدرجة الممتازة التركي لكرة القدم قبل انطلاق الموسم اصابة عدد من لاعبيها بفيروس (كورونا) بعد اجراء فحوص طبية استعدادا للموسم الجديد.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بالبلاد الى 8778 شخصا والاصابات الى 334031 حالة.