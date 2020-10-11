استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر52 نقطة ليبلغ مستوى 98ر5776 نقطة بنسبة صعود بلغت 91ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر395 مليون سهم تمت عبر 13448 صفقة نقدية بقيمة بلغت 5ر63 مليون دينار كويتي (نحو 6ر228 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر34 نقطة ليبلغ مستوى 54ر4469 نقطة بنسبة صعود بلغت 78ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر255 مليون سهم تمت عبر 6947 صفقة نقدية بقيمة 14ر13 مليون دينار (نحو 3ر47 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر60 نقطة ليبلغ مستوى 73ر6433 نقطة بنسبة صعود بلغت 96ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر140 مليون سهم تمت عبر 6501 صفقة بقيمة 3ر50 مليون دينار (نحو 08ر181 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 2ر36 نقطة ليبلغ مستوى 33ر4525 نقطة بنسبة صعود 81ر0 بلغت في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر214 مليون سهم تمت عبر 5264 صفقة نقدية بقيمة 2ر11 مليون دينار (نحو 32ر40 مليون دولار).

وكانت شركات (ثريا) و(خليج ت) و(المستثمرون) و(المصالح ع) الأكثر ارتفاعا فيما كانت شركات (المستثمرون) و(الدولي) و(أهلي متحد) و(أرزان) الأكثر تداولا في حين كانت شركات (المساكن) و(أرجان) و(الأولى) و(أركان) الأكثر انخفاضا.