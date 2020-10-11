وفيات يوم الاحد 11 اكتوبر 2020

علي عبدالرسول علي القطان ، 55 عاما ، «شيع» ، ت: 97771089 ، 69000885.

عبدالعزيز محمد عبدالحسين الصالح ، 70 عاما ، «شيع»، ت: 99607323.

مبارك حمد محمد الهاجري، 64 عاما ، «شيع»، ت: 66622242، 99034222.

لولوة علي فهد الشويع ، و59 عاماً، «شيعت»، ت: 66816161.

عمشة سالم ركدان العازمي أرملة، فهد سعد المحيلبي، 85 عاما ، «شيعت»، ت: 99833211 ، 99417700.

مبارك فهد فالح بن هدبا الرشيدي، 77 عاما، «شيع» ، ت: 99733299 ، 67797772 ، 94030120.

حسن علي اسماعيل الطباخ ، 70 عاماً ، «شيع »، ت: 55115757 ، 96766626.