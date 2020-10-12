قال الفلكي الكويتي عادل السعدون ان زخات من شهب الجباريات ستدخل الغلاف الجوي في 19 أكتوبر الجاري وتشاهد في سماء الأرض لا سيما سماء الكويت.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان شهب الجباريات تبدأ بدخول الغلاف الجوي من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر لكن ذروة عدد الشهب في الساعة تكون في يوم 19 أكتوبر ويتراوح عددها 20 شهابا بالساعة.

وأوضح انها سميت بشهب الجباريات لانها تشاهد ظاهريا في المجموعة النجمية الجبار او الصياد (Orion) أو الجوزاء وهي غير برج الجوزاء أو التوأم وهذه الشهب عبارة عن غبار وصخور صغيرة جدا تخلفت عن مذنب هاللي الذي يقترب من الشمس كل 76 سنة مرة واحدة ويرحل ويخلف وراءه على طول مداره غبارا وصخورا وغازات أخرى.

وذكر انه عندما تقترب الأرض اثناء دورتها السنوية حول الشمس من هذه المخلفات تجذبها وتدخل إلى الغلاف الجوي الأرضي بسرعة 67 كيلومترا بالثانية وتنصهر وتحترق على بعد حوالي 80 كيلومترا من سطح الأرض ولا تصل الى مستوى ارتفاع الطائرات.

وبين ان ما نراه من احتراق للشهب في السماء هو عبارة عن احتراق كمية من الغبار تساوي حفنة يد مليئة بالرمل بعد دخولها للغلاف الجوي للأرض وانضغاطها من الهواء فترتفع حرارتها وتصل إلى درجة الانصهار وتحترق ويتبخر هذا الغبار والصخور وتعطي ألوانا مختلفة بحسب العناصر المكونة لها مثل الحديد او المغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم وغيرها من العناصر.

وقال السعدون ان أفضل وقت لمشاهدة تلك الشهب يكون في تمام الساعة العاشرة مساء حتى طلوع الفجر وموقعها في اتجاه الشرق من السماء في المجموعة النجمية الجبار أو الصياد.