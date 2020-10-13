أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم 230 كيلوغراما من المواد المخدرة يقومون بجلبها إلى البلاد بقصد الاتجار بها.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن معلومات وردت من المصادر السرية تفيد بقيام المتهمين بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر من إحدى الدول المجاورة بقصد الاتجار بها من خلال إلقائها في المياه الإقليمية بالقرب من إحدى الجزر.

وأضافت أنه على ذلك تم جمع المعلومات والاستدلالات التي أكدت صحة تلك المعلومات الواردة وتم استصدار الإذن القانوني من الجهات المختصة وبتمشيط المنطقة تم العثور على ثلاث حقائب تحتوي على كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأوضحت أنه بتكثيف التحريات تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على 230 كيلوغراما من المواد المخدرة عبارة عن 210 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة و10 كيلوغرامات من مادة الأفيون المخدرة و10 كيلوغرامات من مادة الشبو المؤثرة عقليا.

وأشارت إلى أنه بالتحقيق مع هؤلاء أقروا واعترفوا بما نسب إليهم وقد تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.