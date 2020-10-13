اعربت ادارة (معرض فرانكفورت الدولي للكتاب) عن اسفها الشديد لتنظيم دورة عام 2020 لأكبر معرض للكتب في العالم دون جمهور بسبب انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مدير المعرض يورغن بوس في مؤتمر صحفي ان تنظيم المعرض الذي بدأ اليوم ويستمر حتى يوم الاحد المقبل بدون جمهور “امر مؤسف جدا ومحبط ولكنه يعتبر تجربة كبيرة”.

وأضاف بوس انه يأمل في الا يكون لقسر أنشطة المعرض على فعاليات افتراضية اثرا كبيرا على مشاركة 4400 عارض كتب افتراضي من 110 دول في اعمال المعرض.

وأوضح ان الفعاليات الافتراضية لن تكون قادرة على ان تحل مكان اللقاءات الشخصية معربا عن امله في تنظيم دورة العام المقبل بشكل طبيعي وفي استمرار معارض الكتب في (فرانكفورت) وغيرها.

وكانت إدارة المعرض قد أعلنت في وقت سابق انه سيتم في هذا العام تنظيم فعاليات المعرض دون جمهور وذلك بسبب تداعيات ازمة (كورونا).

وانطلقت فعاليات المعرض اليوم للجمهور المختص وتستمر حتى يوم الاحد المقبل.