اعلنت هولندا اليوم الثلاثاء تسجيل 43903 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في اسبوع ليرتفع اجمالي الاصابات الى 188876.

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان ان حالات الوفيات الجديدة بلغت في الفترة نفسها 150 حالة ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 6631 وفاة.

ويصدر المعهد إحصاءات اسبوعية كل ثلاثاء حول مستجدات جائحة (كورونا) في هولندا بعد ان كان يصدرها يوميا مع بدء تفشي الجائحة.