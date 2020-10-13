فيسبوك تُقرِّر حظر الإعلانات المضادة للقاحات

قالت شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء: إنها بصدد إطلاق سياسة عالمية جديدة تحظر الإعلانات التي تثني الناس عن الحصول على اللقاحات. وكان لدى الشركة سابقًا سياسة ضد أكاذيب اللقاحات التي حددتها علنًا منظمات الصحة العالمية.

وقال رئيس قسم الصحة في الشركة (كانج شينج جين)، ومدير إدارة المنتجات (روب ليذرن) في منشور اليوم الثلاثاء: “الآن، إن كان الإعلان يثني شخصًا ما عن الحصول على لقاح، فسنرفضه”.

ويأتي الحظر الجديد وسط سلسلة من التغييرات السياسية التي أعلنتها الشركة لتخليص شبكاتها الاجتماعية من المحتوى الإشكالي الذي كانت مترددة في السابق في حظره. ويتضمن هذا حظرًا على المحتوى الذي يُنكر الهولوكوست، وقد أُعلن عنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى حظر الصفحات والمجموعات التي تتبنى نظرية مؤامرة QAnon الأسبوع الماضي.

وأعلنت الشركة عن حظر مؤقت على الإعلانات السياسية بعد الانتخابات الأمريكية في 3 تشرين الأول/ نوفمبر المقبل، كما أعلنت الشهر الماضي عن حظر أي إعلانات تسعى إلى نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات الأمريكية، وقررت الشهر الماضي وقف انتشار المجموعات الموجودة على شبكتها الاجتماعية التي تركز على تقديم النصائح الصحية للمستخدمين.

وستظل فيسبوك تسمح بالإعلانات التي تدافع عن سياسات الحكومة بشأن اللقاحات، ويشمل ذلك لقاح الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وعلى سبيل المثال، قالت فيسبوك: إنها ستسمح بإعلانات شبيهة بتلك التي أطلقها مرشح مندوب الولاية في فيرجينيا في شهر آب/ أغسطس الماضي، والتي تضمنت: “أوقفوا التطعيمات القسرية ضد فيروس كورونا! … إن لجميع الأدوية مخاطر، ونعتقد أن المناقشات المتعلقة بإلزام الجميع باللقاح قبل إطلاقه؛ دون معرفة إن كان لذلك اللقاح آثار جانبية طويلة المدى، سابقة لأوانها وخطيرة”.

ومع ذلك، ستُحظر الإعلانات التي تحاول ثني الناس عن اللقاحات بصراحة، ويشمل ذلك تصويرها على أنها غير فعالة، أو غير آمنة، بالإضافة إلى أمور أخرى.

وقال متحدث باسم فيسبوك لشبكة CNBC : “إن كان الإعلان الذي يدافع عن/ ضد التشريعات أو السياسات الحكومية يثني عن اللقاح صراحةً، فسيُرفض”. وأضاف: “يتضمن ذلك تصوير اللقاحات على أنها عديمة الفائدة، أو غير فعالة، أو غير آمنة، أو غير صحية، أو وصف لقاحات الأمراض بأنها غير ضارة، أو وصف المكونات الموجودة في اللقاحات بأنها ضارة أو مميتة”.

وحدد منشور فيسبوك أيضًا خطط المنصة لتوجيه الأشخاص بمعلومات عامة عن لقاح الإنفلونزا، وكيفية الحصول عليه، وذلك باستخدام أداة “الصحة الوقائية”.

وقالت الشركة أيضًا: إنها تعمل مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف “في حملات رسائل الصحة العامة لزيادة معدلات التحصين”.