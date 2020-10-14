قرر مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم تخصيص 1000 دينار مقابل كل فوز تحققه الفرق في دوري (اس تي سي) للتصنيف للموسم الرياضي (2020/2021).

واضاف الاتحاد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان هذه الخطوة تأتي إطار دعم وتحفيز الأندية لتقديم مستويات مميزة تخدم اللعبة وتطويرها.

ومن المقرر ان ينطلق دوري التصنيف بعد غد الخميس بمشاركة 15 ناديا (العربي والكويت والساحل والتضامن والقادسية وكاظمة والسالمية واليرموك والنصر والجهراء والصليبيخات والفحيحيل واليرموك وخيطان وبرقان).