أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن جميع الركاب القادمين الى الكويت يخضعون للاشتراطات الصحية المطلوبة وان الحكومة لن تتهاون في تطبيق القرارات الوزارية ولن تسمح بدخول أي راكب دون تطبيق الاشتراطات الصحية ودون اي استثناء.

واضاف المزرم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء ان “على الركاب القادمين تقديم شهادة فحص (PCR) معتمدة تثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا المستجد فضلا عن اجراء مسحات عشوائية بمطار الكويت للقادمين من مختلف الجنسيات”.

وتابع “كما يفرض الحجر المنزلي على كافة القادمين لمدة 14 يوما مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط المتعلق بالركاب الاجانب القادمين إلى الكويت من قائمة الدول المحظورة”.

واشار الى أن “ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عالقين من جالية عربية في إحدى الدول الخليجية الشقيقة قادمين الى الكويت واستثنائهم من الشروط فإن هذا الأمر عار عن الصحة ولا يوجد أي تدخل حكومي أو تنسيق لدخولهم الى البلاد”.

وشدد المزرم على أن “الكويت لن تتهاون في تطبيق القرارات الوزارية في هذا الصدد ولن تسمح بدخول أي راكب دون تطبيق الاشتراطات الصحية”.