ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 44 سنتا ليبلغ 27ر41 دولار في تداولات يوم أمس الاربعاء مقابل 83ر40 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا لتبلغ 94ر42 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 62 سنتا لتبلغ 82ر40 دولار للبرميل.