أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم الجمعة تسجيل 3105 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في اعلى ارتفاع لمعدلات الإصابة اليومية منذ شهر يونيو الماضي.

وقالت وزارة الدولة للشؤون الصحية في بيان ان هذه الإصابات الجديدة ترفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 74422 مصابا فيما ارتفع عدد الوفيات الى 1823 حالة بعد وفاة خمسة مصابين امس الخميس.

في الوقت ذاته وصل عدد المصابين الذين يضطرون للحصول على علاج ورعاية في المستشفيات الى 5276 مصابا بينما تمكنت السلطات منذ نهاية فبراير الماضي من اجراء أكثر من 5ر1 مليون اختبار تشخيصي على من بدت عليهم اعراض الإصابة بالفيروس.

وتتركز الإصابات بشكل رئيسي في المقاطعات الواقعة غربي البلاد المتاخمة للحدود الفرنسية الى جانب مقاطعتي (زيورخ) في الشمال الشرقي و(بازل) في الشمال الغربي.

وبدأت السلطات المحلية على مستوى المقاطعات في تشديد القيود على الحياة العامة لمحاولة السيطرة على الانتشار السريع الفيروس مجددا.

وتعزو السلطات عودة الزيادة في معدلات الإصابات الى تخفيف إجراءات الاغلاق العام والافراط في الأنشطة الاجتماعية من دون الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وفتح الحدود مع دول الجوار الأوروبي مجددا.