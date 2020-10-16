أعلنت الامارات اليوم الجمعة تسجيل ثلاث حالات وفاة و1412 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي اوردته وكالة انباء الامارات (وام) ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك الى 455 حالة وفاة و112849 اصابة.

واضاف البيان انه تم تسجيل 1618 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية في الدولة من الفيروس 104943 حالة.

وبين ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 116 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي مشيرا الى ان حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.