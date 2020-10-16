قالت ايطاليا اليوم الجمعة إنها سجلت صعودا غير مسبوق في الاصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تجاوز 10 آلاف حالة فيما ينتظر أن تتخذ الحكومة تدابير جديدة تشمل فرض حظر التجوال.

وقالت وزارة الصحة الايطالية في بيانها الاحصائي اليومي ان عدد حالات العدوى المشخصة في أخر 24 ساعة قفز الى مستوى غير مسبوق بلغ 10010 حالات ترفع اجمالي الاصابات المرصودة منذ ظهور الجائحة الى 391611 حالة.

وأضافت أنها سجلت كذلك 55 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الاجمالية لضحايا الجائحة إلى 36427 حالة.

كما كشفت الوزارة عن ارتفاع كبير في تعداد الاصابات “النشطة حاليا” والمرضية بمقدار 8046 حالة تقفز بالاجمالي الى 107312 مصابا مع زيادة المرضى بالمستشفيات الى 6816 مريضا من بينهم 638 حالة حرجة بالعناية المركزة.

وفي ظل القلق المتصاعد ازاء الارتفاع المفاجئ في منحنى الاصابات ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء الايطالي جلسة عاجلة دعا اليها الحزب الديمقراطي لاتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية الاضافية تتضمن فرض حظر التجوال ليلا بينما أعلن اقليم كامبانيا الجنوبي اعادة اغلاق المدارس.