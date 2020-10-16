أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة تسجيل 222 حالة وفاة بالاضافة إلى 15186 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية ما يمثل رقما قياسيا لعدد الإصابات اليومية.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني الرسمي ان العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 936560 حالة فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 33775 وفاة منذ بدء الأزمة الصحية. وذكرت انه تم تشخيص 62791 إصابة بالفيروس وتسجيل 575 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية التي احتاج خلالها 3298 مريضا للرعاية الصحية في المستشفيات منهم 214 مريضا في العناية المركزة.

وقالت ان عدد الإصابات في العاصمة (مدريد) ارتفع إلى 276790 حالة فيما بلغ عددها في إقليم (كتالونيا) الثاني من حيث عدد الإصابات 168208 حالات وفي إقليم (الأندلس) جنوبا الثالث في الترتيب 86689 إصابة.

يذكر ان مدينة (مدريد) وتسع بلديات أخرى بالإقليم دخلت يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ لمدة 15 يوما وكذلك أعلن إقليم (كتالونيا) ومدينة (مليلية) وعدة مدن إسبانية أخرى تشديد التدابير في محاولة لايقاف تفشي الفيروس.