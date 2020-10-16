قالت اليونان اليوم الجمعة إنها سلت 508 اصابات مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس بالبلاد ليرتفع العدد الاجمالي الى 24450 حالة. ونقلت وكالة الانباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان انه تم ايضا تسجيل ثماني حالات وفاة بالفيروس ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 490 حالة معظمها لاشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف البيان ان 12 حالة من بين الاصابات الجديدة تم الكشف عنها عبر بوابات الدخول الى اليونان في حين ان بقية الحالات رصدت في مناطق متفرقة بالبلاد من بينها 227 حالة بمنطقة (أتيكا) التي تضم العاصمة أثينا و63 حالة بمنطقة (ثيسالونيكي) شمال اليونان و31 حالة بمنطقة (أونينا) و24 حالة في (كوزاني). وأوضح ان من بين اجمالي الاصابات 3454 حالة لأشخاص عادوا الى البلاد من الخارج و9893 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصا مصابين باليونان.

وأشار الى وجود 81 مصابا يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويستخدمون أجهزة التنفس الصناعي في حين تم شفاء 255 مصابا من الفيروس.