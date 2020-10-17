زيدان: لا أعذار للخسارة أمام قادش

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن استيائه من الخسارة بهدف دون رد، خلال مواجهة قادش اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من الليجا.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “قادش أظهروا إيقاعًا أفضل، ورغبة أكبر، وليس لدينا أعذار. لعبنا مباراة سيئة ولسنا سُعداء”.

وأضاف: “ما حدث وارد في كرة القدم، لكن الأمر كان مُعقدًا للغاية منذ البداية، ونعم كانوا قادرين على تسجيل هدفين أو 3 في الشوط الأول، ولم يكن ليحدث أي شيء. لا عذر لنا”.

وعن إصابة راموس، علق: “لقد شعر بإزعاج، وسنرى ما لديه”.

وتابع زيدان: “أسوأ مباراة لي؟ لقد خسرنا 3 نقاط فقط، وهي 3 نقاط مهمة لكن لا شيء أكثر، والآن علينا التفكير في المباراة المقبلة”.

وأردف: “بداية المباراة هي أكثر ما يقلقني، حيث قاموا بالكثير من الفرص، وهذا صحيح أن هذه الخسارة نتيجة للبداية السيئة”.

وأتم زيدان: “الهزيمة يمكن أن تترك بصمة؟ لا أعتقد ذلك، وسنحاول القيام بالأمور بشكل صحيح، وهذه الليلة نمر بوقت سيئ، لكننا سنحاول تغيير هذا”.