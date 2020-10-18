اعلنت جامعة الكويت عن التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وبرنامج اعادةالهيكلة والقوى العاملة من خلال ارسال بيانات الخريجين ليتمكنوا من التقدم للتوظيف بالديوان.

وكشفت مديرة ادارة شؤون الخريجين بعمادة القبول والتسجيل في الجامعة فاطمة العميري في تصريح صحفي اليوم السبت عن قرب الانتهاء من طباعة واصدار شهادات الخريجين للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 مع نهاية شهر اكتوبر الحالي.

واضافت العميري انه على الخريجين الاتصال بالخدمة الالية لديوان الخدمة المدنية واختيار الرغبات المطروحة والتسجيل بالهاتف مشيرة بشأن مكافات الخريجين الى انه سيتم ارسال الكشوف الى برنامج اعادة الهيكلة والقوى العاملة بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة لتسجيل الخريجين.

وافادت انه سيتم ارسال رابط في رسالة لكل خريج يتضمن موعد استلام شهادته مؤكدة أهمية اتباع الخطوات المحددة بعد دخول الرابط وتسجيل البيانات المطلوبة.