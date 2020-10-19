وفيات يوم الاثنين 19 اكتوبر 2020

غنيمه عبد الله ناصر الحوطي، 71 عاماً، شيعت، ت: 66683686،99639777.
علي أكبر على البلوشي، 58 عاماً، شيع، ت: 51751586،66682123.
نبيل خالد أحمد العبد الغفور، 58 عاماً، شيع، ت: 99525971،55209200,
إسماعيل أحمد إسماعيل كريم، 66 عاماً، شيع، ت: 99399012، 99008865.
كوكب نعمة الله إسماعيل مقدم، 82 عاماً، شيعت، ت: 99051951.
سكينه محمد ملا عباس البلوشي، 70 عاماً، شيعت، ت: 66336286، 66771779.
سلما شهاب احمد الفندي، زوجة، يعقوب يوسف عبد الله الفرحان، 76 عاماً، شيعت،ت: 99646979،99597878.
هلالة فهد محمد العنزي، زوجة، نزال عبد الله طينان العنزي، 66 عاماً، شيعت،ت: 67740774، 99790330.
حسين عبد الرسول حجي بوفتين، 61 عاماً، شيع، ت: 50395656، 66777144.
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