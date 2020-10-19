وفيات يوم الاثنين 19 اكتوبر 2020

غنيمه عبد الله ناصر الحوطي، 71 عاماً، شيعت، ت: 66683686،99639777.

علي أكبر على البلوشي، 58 عاماً، شيع، ت: 51751586،66682123.

نبيل خالد أحمد العبد الغفور، 58 عاماً، شيع، ت: 99525971،55209200,

إسماعيل أحمد إسماعيل كريم، 66 عاماً، شيع، ت: 99399012، 99008865.

كوكب نعمة الله إسماعيل مقدم، 82 عاماً، شيعت، ت: 99051951.

سكينه محمد ملا عباس البلوشي، 70 عاماً، شيعت، ت: 66336286، 66771779.

سلما شهاب احمد الفندي، زوجة، يعقوب يوسف عبد الله الفرحان، 76 عاماً، شيعت،ت: 99646979،99597878.

هلالة فهد محمد العنزي، زوجة، نزال عبد الله طينان العنزي، 66 عاماً، شيعت،ت: 67740774، 99790330.

حسين عبد الرسول حجي بوفتين، 61 عاماً، شيع، ت: 50395656، 66777144.