سبر أكاديميا

جامعة الكويت تنفي ما تداولته بعض الصحف عن صرف 24 مليون دينار مكافآت لقياديي الجامعة

منذ 6 ساعات
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