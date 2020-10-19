جامعة الكويت تنفي ما تداولته بعض الصحف عن صرف 24 مليون دينار مكافآت لقياديي الجامعة

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20 أكتوبر، 2020
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العربي يتعادل مع الجهراء والفحيحيل والساحل يتغلبان على كاظمة والصليبيخات
منذ 7 دقائق
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العربي يتعادل مع الجهراء والفحيحيل والساحل يتغلبان على كاظمة والصليبيخات
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رياضة
روسيا 2018
العربي يتعادل مع الجهراء والفحيحيل والساحل يتغلبان على كاظمة والصليبيخات
منذ 7 دقائق
أضف تعليق
العربي يتعادل مع الجهراء والفحيحيل والساحل يتغلبان على كاظمة والصليبيخات
منذ 16 دقيقة
أضف تعليق
برشلونة يرفض هدية الريال ويسقط أمام خيتافي
منذ يومين
أضف تعليق
زيدان: لا أعذار للخسارة أمام قادش
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 44 سنتا ليبلغ 27ر41 دولار
منذ 5 أيام
أضف تعليق
“الكويتية” توقف تشغيل رحلاتها إلى طرابزون في تركيا بسبب انخفاض الطلب
منذ 5 أيام
أضف تعليق
أميركيان يحصدان جائزة نوبل للاقتصاد
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
هل انتهى عصر النقود؟ بنوك مركزية تفكر بإطلاق “عملات رقمية”
منذ أسبوع واحد
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فن وثقافة
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منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
العربي يتعادل مع الجهراء والفحيحيل والساحل يتغلبان على كاظمة والصليبيخات
منذ 7 دقائق
أضف تعليق
العربي يتعادل مع الجهراء والفحيحيل والساحل يتغلبان على كاظمة والصليبيخات
منذ 16 دقيقة
أضف تعليق
برشلونة يرفض هدية الريال ويسقط أمام خيتافي
منذ يومين
أضف تعليق
زيدان: لا أعذار للخسارة أمام قادش
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 44 سنتا ليبلغ 27ر41 دولار
منذ 5 أيام
أضف تعليق
“الكويتية” توقف تشغيل رحلاتها إلى طرابزون في تركيا بسبب انخفاض الطلب
منذ 5 أيام
أضف تعليق
أميركيان يحصدان جائزة نوبل للاقتصاد
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
هل انتهى عصر النقود؟ بنوك مركزية تفكر بإطلاق “عملات رقمية”
منذ أسبوع واحد
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بورتريه
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