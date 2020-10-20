تعادل النادي العربي اليوم الاثنين مع نظيره الجهراء بنتيجة 1 – 1 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري (إس.تي.سي) الكويتي لتصنيف كرة القدم موسم (2020 – 2021).

سجل هدف النادي (العربي) في المباراة التي أقيمت على استاد علي صباح السالم المحترف الإيفواري هنري في ما سجل هدف (الجهراء) لاعبه عبيد رافع ليحصد (الأخضر) أول نقطة له في البطولة في حين رفع (الجهراء) رصيده إلى نقطتين.

في مباراة ثانية تغلب (الفحيحيل) على نظيره (كاظمة) بهدف دون رد وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد نادي الشباب ليرفع رصيده إلى ست نقاط في ما تجمد رصيد الخاسر عند نقطة واحدة.

وفي المباراة الأخيرة والتي أقيمت على استاد ثامر تغلب (الساحل) على (الصليبيخات) بنتيجة 3 – 2 ليرفع رصيده إلى ست نقاط وبقي الخاسر دون أي نقطة.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة – المقامة بمشاركة 15 فريقا – وانطلقت الخميس الماضي فوز (الساحل) على (اليرموك) بنتيجة 3 -1 وكذلك فوز (الفحيحيل) على (الصليبيخات) بهدفين دون رد في حين تعادل (السالمية) مع (كاظمة) و(الجهراء) مع (برقان) على التوالي بهدف لرد.

وفي استكمال مباريات الجولة الأولى الجمعة الماضي تغلب (القادسية) على (التضامن) بنتيجة 3 – 2 و(الكويت) على (خيطان) بنتيجة 4 – 0 وكذلك (النصر) على (الشباب) بنتيجة 2 – 1.

جدير بالذكر أن منافسات البطولة تقام من دور واحد وفي اختتامها تقسم الأندية إلى قسمين يضم الأول منهما أصحاب المراكز من الأول حتى ال10 في الدوري الممتاز في حين يتنافس أصحاب المراكز المتبقية في دوري الدرجة الأولى.