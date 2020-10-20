زكى مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء النائب الدكتور عودة الرويعي لمنصب أمين سر مجلس الأمة والنائب نايف المرداس لمنصب مراقب مجلس الأمة لدور الانعقاد العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي ال15.

جاء ذلك بعد أن افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة التي عقدت اليوم الثلاثاء والمدرج على جدول أعمالها عدد من القوانين وتقارير اللجان البرلمانية.